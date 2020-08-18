Rusya’da 4748 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 4748 arttı.

Yeni vakaların 693’ü başkent Moskova’da, 157’si St. Petersburg’da, 149’u Sverdlovsk bölgesinde görüldü.

Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 932 bin 493’e yükseldi.

Gün içinde 132 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgın boyunca ölenlerin sayısı 15 bin 872’ye yükseldi.

Son 24 saatte 6527 kişi daha taburcu edildi. Şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 742 bin 628 oldu.