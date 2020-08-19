28 koronavirüs vakasının tespit edildiği ilçede karantina kararları alındı

Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle 14 günlük karantina kararı alındığı açıklandı. Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle de ev karantinası uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekipleri, köye giriş çıkışları kapatırken, kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince adli işlem başlatılacak.

Konuyla ilgili Karabük Valiiği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 19.08.2020 saat 00.01'den 01.09.2020 saat 24.00'a kadar 14 gün süre ile Nodullar köyünün tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulamasına karar verilmiştir. Yenice ilçemiz Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde ikamet edip Kovid-19 pozitif vaka olarak tespit edilenlerin ve pozitif vaka temaslısı olarak saptananların tüm hane halkları dahil 14 gün süre ile ev karantinası uygulamasına, Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilçemiz Nodullar köyünün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde pozitif vaka çıkan hanelerde ve pozitif vaka temaslı olarak tespit edilenlerin hanelerinde yaşayan tüm hane halkının evlerinde kalmalarına karar verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evlerde tedavisi devam eden Kovid-19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebeplerin dışında evlerinden ve köyden çıkışına müsaade edilmemesine, karantina altındaki Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde hane karantinası altındaki kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."