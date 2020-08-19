Kayıt
02:31 19 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    28 koronavirüs vakasının tespit edildiği ilçede karantina kararları alındı

    © İHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1388)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104182/47/1041824703_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_55f9907c055219665e62a3c861b5169f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202008191042678169-28-koronavirus-vakasinin-tespit-edildigi-ilcede-karantina-kararlari-alindi/

    Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi merkez mahallelerinde 16, Nodullar köyünde 8, Akmanlar köyünde ise 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Yeni vakaların ortaya çıkmasını takiben ilçede karantina kararları alındı.

    Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle 14 günlük karantina kararı alındığı açıklandı. Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle de ev karantinası uygulaması başlatıldı.

    Jandarma ekipleri, köye giriş çıkışları kapatırken, kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince adli işlem başlatılacak.

    Konuyla ilgili Karabük Valiiği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 19.08.2020 saat 00.01'den 01.09.2020 saat 24.00'a kadar 14 gün süre ile Nodullar köyünün tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulamasına karar verilmiştir. Yenice ilçemiz Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde ikamet edip Kovid-19 pozitif vaka olarak tespit edilenlerin ve pozitif vaka temaslısı olarak saptananların tüm hane halkları dahil 14 gün süre ile ev karantinası uygulamasına,  Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilçemiz Nodullar köyünün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde pozitif vaka çıkan hanelerde ve pozitif vaka temaslı olarak tespit edilenlerin hanelerinde yaşayan tüm hane halkının evlerinde kalmalarına karar verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evlerde tedavisi devam eden Kovid-19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebeplerin dışında evlerinden ve köyden çıkışına müsaade edilmemesine, karantina altındaki Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde hane karantinası altındaki kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1388)
    Etiketler:
    Jandarma, Karantina, Kovid-19, Koronavirüs, Yenice, Karabük
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Akgün, köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi: Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var.”
    Pandemi döneminde biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet