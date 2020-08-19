ABD'de koronavirüs salgını: Son 2 ay içindeki en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi

Yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD'de, son 24 saatte yaklaşık 35 bin vaka tespit edildi. Bu sayı, haziran ayından bu yana tespit edilen en düşük günlük vaka sayısı olarak kayda geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre ABD'de, yaklaşık 40 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği 25 Haziran'dan bu yana en düşük vaka sayısı kaydedildi ve son 24 saat içinde 35 bin 100 yeni vaka tespit edildi.

Bununla birlikte geçtiğimiz gün, ülkede vaka sayısının en çok artış gösterdiği temmuz ayı ortasından beri en düşük günlük ölüm rakamlarından biri kaydedildi ve 445 kişi hayatını kaybetti.

Verilere göre ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 5.5 milyona ulaşırken, 171 binden fazla hasta da hayatını kaybetti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin geçen ayki haberinde ABD'deki hastanelerin, Kovid-19 tedavisinde kullanılan anti viral ilaçları, sonbaharda yaşanması beklenen ikinci dalgaya hazırlanmak amacıyla stoklamaya başladığı bildirilmişti.

Haberde ayrıca propofol gibi sakinleştiriciler ve fentanil gibi ağrı kesicilerin de stoklandığı bilgisi yer almıştı.

Daha önce pek çok halk sağlığı uzmanı, sonbahar ve kış aylarında yaşanacak Kovid-19 dalgasının, grip mevsimine denk geleceği için daha da ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, nisan ayında Washington Post gazetesine verdiği röportajda kış ayında meydana gelecek salgının çok daha ölümcül olabileceğini söylemişti.

Diğer yandan CDC'nin son tahminlerine göre, ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5 Eylül'e kadar 200 bine ulaşabilir.