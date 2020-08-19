İtalya'da Kovid-19 vakalarının yaş ortalaması 35'e düştü

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne (ISS) göre, ülkede Kovid-19 hastalarının yaş ortalaması keskin bir düşüş yaşayarak 35'e indi.

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaş ortalamasında keskin bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Enstitüye göre, salgının en şiddetli olduğu mart ve nisan aylarında Kovid-19 vakalarının ortalama yaşı 60 iken, bu sayı son dönemde 35'e düştü.

Şu an tüm vakaların yüzde 56'sının 19 ila 50 yaşları arasında olduğunu kaydeden enstitü, salgından en çok etkilenen yaş grubu olmalarına rağmen 50 ila 71 yaş aralığındaki vakaların, toplam vaka sayısının yüzde 19'unu oluşturduğunu bildirdi.

Uzmanlar, vakalardaki yaş ortalamasında yaşanan düşüşü, tatil döneminde tedbirlerin gözardı edilmesiyle açıklıyor.

Diğer yandan, 30 yaşın altındaki vakaların üçte ikisinin asemptomatik olduğu belirtiliyor.

İtalya'da şimdiye dek Kovid-19 nedeniyle 35 bin 405 kişi hayatını kaybetti ve toplam vaka sayısı 254 bin 636 olarak kaydedildi.