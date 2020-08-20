ABD'de koronavirüs vaka sayısı 5.5 milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre ABD'de toplamda 5 milyon 505 bin 74 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Verilere göre, 172 bin 418 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü konumunda olmayı sürdürürken Brezilya 3.4 milyon vakayla ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan üniversite, dünya genelinde şimdiye dek yaklaşık 22.2 milyon vakanın tespit edildiğini ve 782 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini bildirdi.