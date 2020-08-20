‘Adenovirüs aşılarının güvenliği dünya çapında kullanıyor olmaları ile kanıtlanmış durumda’

Koronavirüse karşı geliştirilen ‘Sputnik V’ markalı yeni Rus aşısının kullanım güvenliğini yorumlayan Dmitriyev, insan adenovirüs suşları bazında geliştirilen aşıların uzun yıllardır test edildiğini, saygın tıp dergilerinde yayınlanan 250’den fazla klinik araştırma kapsamında incelendiğini belirtti.

‘1971’den beri 10 milyondan fazla kişiye bu türden aşı yapıldı’

Adenovirüs bazlı aşıların yaygın kullanımı ile ilgili Amerikan ordusunu örnek veren Dmitriyev, orduya yeni katılan askerlerin onlarca yıldır bu türden aşılarla aşılandıklarını vurguladı.

Dmitriyev, “Özellikle canlı insan adenovirüsleri içeren aşılar ABD ordusunda acemi askerleri aşılamak için kullanılır. 1971’den itibaren orada 10 milyondan fazla kişiye bu türden aşılar yapıldı. Bu aşıların ikinci nesli, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 2011’de onaylandı ve bu aşılar şu ana kadar hala Amerikan ordusunda kullanılıyor” diye konuştu.

‘İnsan adenovirüslerini kullanmak dahice bir karardı’

Bu aşı tipinin kullanımının uzun vadede bıraktığı etkileri açısından uzun yıllar boyunca test edildiğine dikkat çeken Dmitriyev, özellikle uzun vadeli gözlemlerde uzmanların yeni preparatların onkojenik etkisini ve üreme sistemi üzerindeki etkisini değerlendirdiklerini, standart klinik testler sırasında kısa gözlem sürelerinden dolayı bu faktörlerin güvenilir bir şekilde doğrulanamadığını vurguladı.

Dmitriyev ayrıca Kovid-19’a karşı şempanze adenovirüsleri kullanılarak geliştirilen rekombinant vektör aşılarının bu avantajdan yoksun kaldığının, zira dünyada üzerlerinde bu kadar uzun süreli gözlemlerin henüz yapılamadığının altını çizdi:

“Vektör aşısı yaratılırken insan adenovirüslerini kullanmak dahice bir karardı.”