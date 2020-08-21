ABD'de bir senatör daha Kovid-19'a yakalandı

ABD'li Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temas etmesinin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını duyurdu.

Cassidy, yaptığı açıklamada "Tıp uzmanlarımızın talimatlarına sıkı bir şekilde uyuyor ve başkalarını da aynısını yapmaya şiddetle teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.

U.S. Sen. Bill Cassidy announced Thursday that he’s tested positive for the coronavirus and is experiencing some COVID-19 symptoms. He said he is quarantining in Louisiana.https://t.co/OuENUQpS3c — PBS NewsHour (@NewsHour) August 20, 2020

Senatörün ofisi ise Cassidy'nin 14 gün boyunca karantinada kalma ve temaslı olduğu şahısları bildirme de dahil Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yönergelerine uyduğu bilgisini paylaştı.

Mart ayında Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan ilk senatör olmuştu.

Demokrat Virginia Senatör Tim Kaine ve Demokrat Pensilvanya Senatörü Bob Casey de Kovid-19'a yakalananlarla temas etmelerinin ardından 14 günlük karantinaya girmişti.