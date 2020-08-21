Latin Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünya genelinde etkili olmaya devam ederken, Latin Amerika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini geçti.

AFP'nin derlediği verilere göre bölgede toplamda 6 milyon 463 bin 245 yeni vaka tespit edilirken, ölenlerin sayısı da 250 bin 969'a ulaştı.

Bu sayıya, ABD'den sonra dünyada salgının en çok yayıldığı ülke olan Brezilya'da son 24 saat içinde 1204 insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ulaşıldı.