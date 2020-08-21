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    Rusya, koronavirüs, aşı

    İnsan adenovirüs vektörleri bazında geliştirilen aşının avantajları

    © Fotoğraf : RDIF
    Koronavirüs salgını
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202008211042692833-insan-adenovirus-vektorleri-bazinda-gelistirilen-asinin-avantajlari/

    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, dünyanın koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı 'Sputnik V' ile ilgili birçok soru aldıklarını, 'geliştirme çalışmalarının yapıldığı platform' konusunun da yöneltilen sorulara dahil olduğunu söyledi.

    RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "RDIF ve Gamaleya Enstitüsü, aşının geliştirilmesinin detayları hakkında azami şeffaf olmak için çabalıyor, bu nedenle adenovirüs aşıları hakkındaki tüm bilgileri sputnikvaccine.com sitesinde yayınlıyoruz. Hem Rusya’da, hem de yurtdışında Sputnik V aşısına gösterilen ilgi için herkese teşekkür ediyoruz, aşı ile ilgili siteyi 200’den fazla ülkeden kişi ziyaret etti. İleride sitenin içeriğini aşı ile ilgili yeni detaylarla genişletmeyi planlıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

    "Önümüzdeki haftadan itibaren Rus aşısının tescil sonrası kapsamlı klinik testlerini başlatıyoruz, bu testlere 40 binden fazla kişi katılacak. Testler tamamen uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak, randomize, çift kör ve plasebo kontrollü olarak yapılan klinik testler olacak."

    Dmitriyev, aşının tescil edilmiş olması nedeniyle bu testlere ‘üçüncü aşama’ değil, ‘tescil sonrası testler’ denildiğini ifade etti.

    RDIF, ayrıca insan adenovirüsleri ve onların temelinde geliştirilen ilaçların kullanımıyla ilgili önemli gerçekleri sundu:

    • İnsan adenovirüslerinin aşıların geliştirilmesi için potansiyel bir temel olarak araştırmaları 1953'te başladı.
    • Aşılar, canlı insan adenovirüsleri değil insan adenovirüs vektörleri, yani vücutta çoğalma kabiliyeti olmayan ve sağlık açısından tamamen güvenli insan virüsleri içeriyor.
    • İnsan adenovirüslerine veya insan adenovirüs vektörlerine dayalı klinik aşı ve ilaç denemelerine 20 binden fazla kişi katıldı.
    • Dünyada insan adenovirüsünden geliştirilen aşıların en yaygın kullanımı, 1971 yılından günümüze kadar ABD Silahlı Kuvvetlerinde gerçekleşmiştir. Bu tür aşılar ABD ordusunda tüm acemi askerlere öneriliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insan adenovirüsüne karşı geliştirilen aşıları 2011’de onayladı. İnsan adenovirüsünden olan aşıları, 10 milyondan fazla Amerikan askeri kullandı.
    • İnsan adenovirüs vektörleri bazında geliştirilen kanser ilacı, Çin'de 30 binden fazla hastayı tedavi etmek için kullanıldı.
    • İnsan adenovirüsü bazındaki aşıların, kanserojenite (onkolojik hastalıkların ortaya çıkması) ve doğurganlığı etkileme riskinin olmaması dahil olmak üzere, uzun vadeli sağlık riskleri barındırmadığı kanıtlanmıştır. Aşının sağlık güvenliği yayınlanmış 75'ten fazla uluslararası çalışmayla ve 250'den fazla klinik testle kanıtlanmıştır.
    • Vücudun bağışıklık tepkisini uyarmak için maymun adenovirüsü veya mRNA teknolojisi gibi viral genetik materyali göndermenin diğer yolları, daha önce onaylanmış aşılarda hiç kullanılmamıştı. Onkoloji ve doğurganlığı etkileme olasılığı dahil olmak üzere, bu tür teknolojilerin insan vücudu üzerindeki olası etkilerine ilişkin uzun süreli çalışmalar yapılmamıştır.
    • 5 (Ad5) ve 26 (Ad26) serotipinden iki insan adenovirüsü kullanılarak iki etapta aşılandığı zaman Gamaleya Merkezi’nin yaklaşımı, diğer geliştiriciler tarafından kullanılan tek vektör yaklaşımına göre açık bir avantaja sahip.
    • Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında insan adenovirüs vektörlerini kullanıyor. Aynı zamanda onların aşıları tek vektörlüdür. CanSino (Çin), orduda kullanılmak üzere daha önce onaylanan Ad5 vektörünü, Johnson&Johnson (ABD) ise Ad26 vektörünü kullanıyor. Johnson&Johnson, ABD ve Avrupa’dan Ad26 vektörü bazında geliştirilen preparattan 140 milyonun üzerinde doz için sipariş aldı.

    RDIF, önde gelen yabancı finansal ve stratejik yatırımcılarla birlikte başta Rusya'daki şirketlerin öz sermayesine yatırımlar yapmak üzere 2011’de kuruldu.

    Fon, Rusya ekonomisine doğrudan yatırımların katalizörü olarak öne çıkıyor. RDIF şu anda Rusya bölgelerinin yüzde 95'ini kapsayan, toplam değeri 1.9 trilyon rublenin (yaklaşık 188 milyar TL) üzerinde olan 80'den fazla projeyi yabancı ortaklarıyla birlikte uygulama konusunda başarılı bir deneyime sahip.

    Etiketler:
    Gamaley Enstitüsü, Kovid-19, Sputnik V, Kirill Dmitriyev, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Koronavirüs aşısı
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