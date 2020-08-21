İsrailli profesör Sputnik V’i değerlendirdi: Ümit verici bir aşı

Kudüs merkezli Hadassah Üniversite Hastanesi’nde Kemik İliği Nakli ve İmmünoterapi Bölüm Başkanı Polina Stepenskaya, Sputnik’e açıklamasında, “Rus bilim insanlarına ve Rus sağlık uzmanlarına ilk söylememiz gereken şey: Bravo! Aşının geliştirilmesi büyük saygı uyandırıyor. Bir doktor ve bir bilim insanı olarak onların gerçekten çok güzel bir şey geliştirdiklerini ve bilimde büyük atılım gerçekleştirdiklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Bilinen ve kendini kanıtlayan teknoloji temelinde geliştirildiği için Rus aşının kalitesinden emin olduğunu vurgulayan İsrailli profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çok ümit verici bir aşı. Onlar bilinen bir teknolojiden yararlandı: bir insan adenovirüsünü, mevcut durumda 5 ve 26. adenavirüslerini aldılar, virüsün kopyalanmasından sorumlu olan kısmını genetik olarak çıkardılar ve DNA yerleştirdiler. Zira koronavirüs, RNA tabanlı bir virüs. Ancak özel bir enzim yardımıyla RNA’yı DNA’ya çevirebiliriz. Bu, tüm dünyanın yararlandığı bilinen bir yöntem, bizde laboratuvarımızda bundan yararlanıyoruz. Bu yüzden bir teknoloji olarak bu teknoloji şahane."