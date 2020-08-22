Sivas'ta düğün saatlerine koronavirüs kısıtlaması

Sivas’ta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ek tedbirler alındı.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince şehrin tamamında düğünlerin günde 3 saati geçmemek şartı ile 19.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılması, şehir içerisinde toplu taşıma yapan araçların, ayakta yolcu kapasitelerinin sadece yüzde 25 oranında yolcu taşımasına karar verildiği duyuruldu.

✅ Şehrimizin tamamında düğünlerin gündüz 3️⃣ saati geçmemek üzere, akşam ise 19.00-22.00 saatleri arasında yapılmasına,



✅ Şehir içinde toplu taşıma yapan araçların, ayakta yolcu kapasitesinin sadece %25’i oranında yolcu taşımasına karar verilmiştir.



👉 https://t.co/M78GXX75CK pic.twitter.com/dC2W3HZIqe — Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) August 22, 2020

​