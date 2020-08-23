Rusya’da 23 Temmuz’dan beri en düşük günlük vaka sayısı: 4852 yeni vaka

Rusya’da kaydedilen günlük koronavirüs vaka sayısı 23 Temmuz’dan beri en düşük seviyesinde. Son 24 saatte 4852 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 956 bin 749’a yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 83 bölgede 4852 yeni vaka kaydedildi. Bu, 23 Temmuz’dan beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı.

Yeni vakaların 1147’sinde bir semptoma rastlanmadı.

Ülkede şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 956 bin 749'a yükseldi.

Gün içinde başkent Moskova’da 611, St. Petersburg’da 180, Moskova bölgesinde 164 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 73 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 383’e çıktı.

Gün içinde iyileşenlerin sayısının 3162 artmasıyla, salgın boyunca taburcu edilenlerin sayısı 770 bin 639’a ulaştı.