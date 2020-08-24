Hong Konglu uzmanlar: Kovid-19'un ikinci kez bulaştığını kanıtladık

Hong Kong Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibi, bölgede bir kişinin Kovid-19 bulaşıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte olduğunu kanıtladıklarını iddia etti.

Hong Kong'da nisanda iyileşen hastanın ağustosta yeniden Kovid-19'a yakalandığı ileri sürüldü. Vakanın, 33 yaşında bilişim uzmanı bir erkek olduğu belirtildi.

'rthk.com'un haberine göre, nisan sonunda Kovid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen erkeğin, bu ay İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

A HKU research team says genetic sequencing showed the #coronavirus strains contracted by a #HongKong person in April and August were “clearly different”, in what the researchers said was the world’s first such documented case https://t.co/T8f432LBE8 — RTHK English News (@rthk_enews) August 24, 2020

​Uzman ekibi, "genetik dizilimin, hastaya nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini" açıkladı.

Bilim insanları şu açıklamada bulundu:

"Birçokları iyileşen Kovid-19 hastalarının, enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğuna inanıyor ancak bazı hastaların birkaç ay sonra antikor seviyesinin azaldığının kanıtı mevcut. Bulgularımız, SARS-CoV-2'nin, hastalar doğal enfeksiyon yoluyla bağışıklık kazanmış olsa bile soğuk algınlığıyla ilişkili diğer yaygın insan koronavirüslerinde olduğu gibi küresel insan nüfusunda sürüp gidebileceğini ortaya koyuyor."

Uzmanlar, Kovid-19'a yakalanıp iyileşenlerin maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



