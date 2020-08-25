İranlı bakanlar birbirine düştü: Seyahat, salgının yayılmasında rol oynamasa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var?

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, seyahat etmenin salgının yayılması etkilemediğini savunan Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan'a tepki gösterdi. Nemeki, "Seyahat, hastalığın yayılmasında rol oynamasa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var?" diye sordu.

İran devlet televizyonuna göre Sağlık Bakanı Said Nemeki, katıldığı bir etkinlik sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seyahat, hastalığın yayılmasında rol oynamıyorsa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var? Virüsü İran'ın her noktasına yolculardan başka kim götürdü?" ifadelerini kullandı.

Nemeki ayrıca ülkedeki vaka artışlarının daha çok ülkenin kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaleti gibi tatil bölgelerinde gözlemlendiğini söyledi.

Bazı kesimlerin salgın tedbirleri konusunda gevşeklik göstermesi nedeniyle vakaların arttığına dikkati çeken Nemeki, halka tedbirlere uyma ve zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınma çağrısını tekrarladı.

İranlı yetkililer, Mazenderan ve Gilan gibi tatil beldelerindeki vaka artışlarının yerli turistlerin tatil için bu eyaletlere gelmesiyle bağlantılı olduğuna dikkati çekerek, halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan da bu çağrıyı eleştirerek, "Seyahat koronavirüsün yayılmasında en az etkiye sahip" demişti.

Munisan, salgın nedeniyle İran turizminin çökmesinden endişeli olduğunu belirtmişti.

Vaka sayısı 363 bini geçti

İran'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 125 artarak 20 bin 901'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ayrıca son 24 saatte 2 bin 213 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece vaka sayısının da 363 bin 363'e çıktığını aktardı.