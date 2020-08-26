AstraZeneca, Kovid-19'a karşı sentetik antikor ilacının denemelerine başladı

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı sentetik antikor ilacının 1'inci faz klinik denemeleri kapsamında gönüllülere ilk dozların verildiği aktarıldı.

Açıklamada, önleyici ve tedavi edici özelliklere sahip olacağı düşünülen potansiyel ilacın 2 monoklonal antikorun kombinasyonundan oluştuğu belirtildi.

İngiltere'de 18-55 yaşlarında 48 sağlıklı gönüllü üzerinde gerçekleştirilen ilk klinik denemelerde, ilacın güvenliği ve nasıl işlediği, vücudun ilaca vereceği direnç konularına odaklanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, potansiyel ilacın Kovid-19 tedavisinde bir dönüm noktası olacağı değerlendirmesi de yapıldı.