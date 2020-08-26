Hindistan'da sanal mezuniyet töreni: Diplomalar avatarlara verildi

Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği bir dönemde Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay (IITB), öğrencileri mezuniyet töreninin verdiği mutluluktan mahrum bırakmamak için avatarlı tören düzenledi. Her öğrenci kendine özel olarak kişiselleştirilmiş avatarıyla diplomasını aldı.

Yeni tip koronavirüs neredeyse hayatın her alanını etkilemeye devam ederken, virüs, eğitim hayatını tamamlayan birçok kişinin ailesi ve sevdikleriyle mezuniyet törenine katılma şansından da mahrum kalmasına neden oldu. Ancak Kovid-19’den dolayı yeni normalleri benimseyen bir üniversite, öğrencilerinin mezuniyet mutluluğunu yaşamaları için farklı bir yol buldu.

Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay (IITB), pazar günü sanal mezuniyet töreni düzenledi. Sanal törende 2 bin öğrencinin avatarı, enstitü direktörü Subhasis Chaudhuri'nin avatarı tarafından diplomasını aldı.

Hindistan hükümetinin Basın Enformasyon Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamaya göre bu benzersiz kutlama, iki yerel televizyonun yanı sıra YouTube ve Facebook'ta da canlı olarak yayınlandı.

"Enstitü, öğrencilerin sağlığını riske atmadan ama aynı zamanda onları Hindistan'ın önde gelen mühendislik enstitüsünden mezun olma gururu ve başarı duygusundan mahrum bırakmadan böyle bir sanal gerçeklik mezuniyet törenini düzenlemenin en iyi yol olduğunu düşündü" ifadesine yer verilen açıklamada, öğrencilere aynı zamanda sanal kampüsü gezme imkanı da verildiği de belirtildi.

A soulful devotional performance opens @iitbombay convocation



Separated physically due to #COVID19



United by music and by the common devotion and commitment to the quest for knowledge and excellence pic.twitter.com/oPw6i9azeP — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) August 23, 2020

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‘Kişiselleştirilmiş, havalı avatarlar hazırlandı'

Bu eşsiz deneyimi yaşayan öğrenciler, online olarak yaşadıklarını paylaştı. Avatarının diplomayı aldığı bir GIF'i paylaşan bir kişi, "Doktora diplomamı IITB'nin 58. Mezuniyet Töreni'nde teslim aldım. Komite herkes için kişiselleştirilmiş ve havalı avatarlar hazırladı" ifadelerini kullandı.

Honored to receive a Ph.D. degree at 58th Convocation @iitbombay. The Committee presented everyone with cool personalized avatars. I thank @iitbombay, lovely people from my beloved department CUSE, and @DrArnabJana for constant support and everlasting fun. pic.twitter.com/qyCCjaEFcz — deepank verma (@verma_deepank) August 23, 2020

Modi: Geleneklerin ve teknolojinin harika bir karışımı

Hindstan Başbakanı Narendra Modi de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, töreni ' geleneklerin ve teknolojinin harika bir karışımı" olarak nitelendirdi.

Wonderful mix of tradition and technology! An interesting convocation at @iitbombay. Great effort.



Congrats to the Class of 2020!



I fondly recall my visit to this brilliant institution for the convocation in August 2018. https://t.co/cq8eJt9KeJ — Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2020

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IITB, Google CEO'su Sundar Pichai gibi Silikon Vadisi'nin önde gelen isimlerinin mezun olduğu, Hindistan'ın en prestijli teknik üniversitelerden biridir.