Rusya’da 4676 yeni vaka kaydedildi

Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 4676 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Yeni vakaların yüzde 26.8’inde bir semptoma rastlanmadı.

Gün içinde 6403 kişi iyileşti, 115 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı başkent Moskova’da 640, St. Petersburg’da 181 ve Moskova bölgesinde 143 oldu.

Şimdiye kadar ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 970 bin 865. Vakaların 16 bin 663’ü hayatını kaybetti, 786 bin 150’si iyileşti.