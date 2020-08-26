İkinci kez koronavirüse yakalananların sayısı artıyor: Bağışıklık çok kısa sürüyor endişesi

Hong Kong’da 30’lu yaşlarda bir kişinin koronavirüsü yendikten 4 ay sonra yeniden enfekte olmasının ardından, Hollanda ve Belçika'da da bilim insanları iki hastanın Kovid-19'dan iyileştikten sonra hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı. Uzmanlar, bu yılın başlarında hastalıkla savaşan binlerce kişinin tekrar hastalanabileceği konusunda uyardı.

Biri Hollandalı, biri Belçikalı olmak üzere Avrupa'da iki kişinin yeni tip koronavirüsü yendikten aylar sonra yeniden hastalığa yakalandığı açıklandı.

NTV’nin aktardığı habere göre virologlar, haberlerin ‘iyi haber olmadığı’nı söyleyerek bu yılın başlarında hastalıkla savaşan binlerce kişinin tekrar Kovid-19'a yakalanabileceğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) danışmanlarından Profesör Marion Koopmans, Hollandalı hastanın zayıflamış bağışıklık sistemine sahip yaşlı biri olduğunu açıkladı. Hastanın cinsiyeti veya tam yaşı açıklanmadı.

‘Önemli olan hangi sıklıkla gerçekleştiğini anlamak’

Aynı zamanda Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'ni yürüten Profesör Koopmans, yeniden enfeksiyonların beklendiğini belirterek, “Birinin yeniden enfeksiyonla ortaya çıkması beni endişelendirmiyor. Bu durumun ne sıklıkla ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor” dedi.

İlk hastalıkta geliştirilen antikor 2.sini önleyemedi

Belçika televizyonu VRT ise, yaşı açıklanmayan Belçikalı kadın hastanın hafif semptomları olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan virolog Profesör Marc Van Ranst, “Bu iyi bir haber değil. Kovid-19'u ilk kez mart ayının ikinci haftasında yakalandı, ardından Haziran ayında ikinci kez enfekte oldu” diye konuştu.

Katholieke Universiteit Leuven'den Profesör Van Ranst, vakanın, hastanın hastalığın ilk nöbeti sırasında geliştirdiği antikorların ikinci bir vakayı önlemek için yeterli olmadığını gösterdiğini söyledi.

Öte yandan bilim insanları, ölü virüs parçalarının vücutta aylarca kalabileceğini ve kişi artık hasta veya bulaşıcı olmasa da bunun pozitif bir test sonucuna neden olabileceğini söyledi. Gerçek bir yeniden enfeksiyon, virüsün iki örneğinin biraz farklı olup olmadığını görmek için genetik test gerektiriyor. Avrupalı hastaların her ikisinde de durum netleştirilmedi, ancak Hong Kong'daki hastanın yeniden enfekte olduğu kanıtlandı.

Virüsün genetik diziliminin farklı olduğu görüldü

Hong Konglu uzmanlar, geçen gün 33 yaşındaki bir erkeğin Kovid-19 bulaşıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte olduğunu açıklamıştı.

Nisan sonunda Kovid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen hastanın bu ay İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı belirtildi. Uzman ekibi, "genetik dizilimin, hastaya nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini" belirtmişti.