Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1313

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti. 24 saatte 100 bin 109 test yapıldı ve yeni vaka sayısı 1313 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 6 bin 183'e ulaştı. Bugün 100 bin 109 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1313 kişiyle birlikte 262 bin 507 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1002 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797 olarak belirlendi. Söz konusu bakanlık verilerinde hastaların zatürre oranının yüzde 7.4, ağır hasta sayısının 841 olduğu bilgisi yer aldı.

Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/O08g5t0swZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük test sayısının 100 bini aştığına dikkati çekti. Koca, şunları söyledi:

"Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."