‘Rus bilim insanları koronavirüse karşı özgün bir aşı geliştiriliyor’

Rus bilim insanlarının aynı zamanda grip ve koronavirüse karşı koruma sağlayan özgün bir aşı geliştirmekte olduğunu belirtildi.

Almazov Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi Genel Müdürü Yevgeniy Şlyahto, Rus medyasına açıklamasında, aynı zamanda grip ve koronavirüse karşı koruma sağlayan özgün bir aşı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Proje üzerinde birkaç uzman grubunun birden çalıştığını kaydeden Rus bilim insanı, “Bu bir karma aşı olacak. Hem grip, hem de koronavirüs enfeksiyonuna karşı bağışıklık oluşturmayı mümkün kılan bileşenler içerecek” dedi.

Çalışmaların henüz erken aşamada olduğunu ve bir dizi testten geçmesi gerektiğini dile getiren Şlyahto, “Ancak şimdiden bazı olumlu sonuçlar elde edildi” ifadesini kullandı.