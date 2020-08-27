Çin'den Avustralya'ya: Sen de mi Brütüs?

Avustralya’nın koronavirüsün kaynağı hakkında soruşturma başlatılması çağrısını ‘ihanet’ olarak niteleyen Çinli diplomat, ‘Jül Sezar'a karşı komplo kuran Brütüs' benzetmesi yaptı.

Avustralya'daki Çin Elçiliği’nin misyon şefi yardımcısı Wang Xining, soruşturma başlatılması çağrısı karşısında ‘öfke, hayal kırıklığı ve memnuniyetsizlik’ yaşadıklarını belirtti.

Nadir olarak basın açıklaması yapan Wang, “Bu neredeyse, Jül Sezar’ın, son günlerinde kendine yaklaşımını gördüğü Brütüs’ün tavrıyla aynı” dedi.

Avustralya’nın soruşturma planlarından Çin’i haberdar etmediğini de belirten Wang, “Aniden, dünya, Çin’in iyi bir dostu olması gereken Avustralya'dan gelen teklifin bu şok edici haberini duydu” diye konuştu. Wang ayrıca, Avustralya’nın bu hamleyle Çin halkının ‘duygularını incittiğini’ de savundu.

Wang ayrıca, Pekin hükümetinin de savunduğu gibi, virüsün kaynağının bilinmediği görüşünü tekrarladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başını çektiği, koronavirüs salgınından Çin'in sorumlu olduğu ve Pekin'e bedel ödetilmesi gerektiği kampanyasına, ABD'nin baş müttefiki Avustralya da açık destek vermişti.

Bu, Avustralya ile Çin arasında krize yol açmıştı. Duruma sert tepki gösteren Pekin, Çinli tüketicilerin Avustralya mal ve hizmetlerine yönelik boykota gidebileceğini söylemişti.