İstanbul'da 15 bin kişiye maske cezası

İstanbul'da 15 bin 621 kişi hakkında maske takmadığı için işlem yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu olan kentte, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını açıkladı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı. 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandı" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında,



👉1⃣.1⃣8⃣9⃣.0⃣9⃣3⃣ denetim yapıldı.



👉1⃣5⃣.6⃣2⃣1⃣ kişi hakkında işlem uygulandı.#SağlıkİçinHepimizİçin gerçekleştirdiğimiz #MaskeMesafeTemizlik denetimlerimiz devam ediyor.



😷😷😷😷😷 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 27, 2020

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