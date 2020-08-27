Fransa'da nisan ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 111 koronavirüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 259 bin 698’e ulaştı. Böylelikle bugün ülkede nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını takiben yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 111 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 259 bin 698’e ulaştığı aktarıldı.

Son 24 saatteki can kaybını paylaşmayan bakanlık, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 30 bin 576 olduğunu ve 38'’i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Fransa’da bugün tespit edilen vaka sayısı nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olurken, 30 Mart'ta kaydedilen 7 bin 578 vaka sayısından sonra ise en yüksek ikinci artış oldu.

Öte yandan başkent Paris'te yarından itibaren kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu başlıyor.