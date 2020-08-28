Rusya Sağlık Bakanlığı: Sputnik V aşısına yönelik eleştiriler rekabetten kaynaklanıyor

Rusya Sağlık Bakanlığı baş epidemiyoloğu Nikolay Briko, N.F. Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescil edilen aşısı olan Sputnik V'ye yönelik Batı merkezli eleştirilen rekabetten kaynaklandığını belirtti.

Briko, "Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen yeni aşıya çoğunlukla yurtdışından periyodik olarak eleştiri geliyor. Bu tür konuşmaların en fazla medyanın da ilgisini çeken belirli iş dernekleri tarafından yapılıyor. Bu, rekabetin olağan bir tezahürü. Zira aşıyı ilk üreten biziz" ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının geliştirme sürecinde aşı tescil kurallarına tümüyle uyulmadığı yönündeki iddiaların dayanaksız olduğunu belirten Briko, aşının halihazırda geliştirilmiş ve test edilmiş teknolojilere dayanılarak geliştirildiğini vurguladı.

Briko, "Böyle bir aşının olması ve onun Rusya'da üretilmesi çok harika, güzel bir şey. Aşının yardımıyla bu enfeksiyonu yenebileceğimizden eminim" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.