İngiltere, 'etkili koronavirüs aşılarına' lisans koşulunu kaldırıyor: Lisans süreci tamamlanmadan aşı yaptırılabilecek

İngiltere, salgınla mücadele kapsamında üretilebilecek herhangi bir koronavirüs aşısının 'acil kullanımına' imkan tanınması için yasal düzenlemelere hazırlanıyor. Buna göre muhtemel bir aşı, gerekli lisansı edinmemiş olsa bile, güvenlik ve kalite standartlarını karşılaması koşuluyla kullanılabilecek.

İngiltere hükümeti, ülkedeki ilaç düzenleme kurumunun, 'güvenlik ve kalite standartlarını karşılaması şartıyla' koronavirüs aşısının kullanımına geçici izin sağlayabilmesi için 'güçlendirilmiş koruma önlemleri' benimsediğini açıkladı.

Taslak düzenlemelere göre, İngiltere'deki ilaç düzenleme kurumu, aşının henüz lisans süreci devam ederken insanların koronavirüs aşılarını yaptırmasına imkan tanıyacak. Söz konusu düzenleme, normalde ilaçlar üzerinde yapılan testler ve güvenilirliğinin kanıtlanmasıyla birlikte ortalama birkaç aya yayılan süreci ortadan kaldıracak.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Jonathan Van-Tam, "Etkili aşılar üretirsek, bu aşıları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hastalar için hazır hale getirmemiz önemli" dedi.

Hükümet, söz konusu düzenlemenin "tedbiri' bir adım olduğunu ve ancak acil bir halk sağlığı gerekçesinin olması durumunda son çare olarak kullanılacağını söyledi.

İngiliz İmmünoloji Topluluğu Başkanı Dr. Doug Brown, söz konusu acil onay koşullarında muhtemel bir koronavirüs aşısının güvenlik gerekliliklerini karşılamayacağı konusunda emin olduğunu söyledi.