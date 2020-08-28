Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı için Türkiye'den 1000 gönüllü denek aranıyor

T24'ün haberine göre, Faz 1 ve 2 çalışmalarında 7 bin kişi üzerinde denenen ve başarılı olan aşı çalışması için Türkiye'de 9 merkez belirlendi. Aşılamanın 10 Eylül'de başlayacağı belirtilirken, çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanıp aşının piyasaya sürülmesinin beklendiği ifade edildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nın dekanlığa gönderdiği yazıda, Faz 3 aşı çalışmasının Türkiye'de gerçekleştirilecek ilk çalışma olduğu belirtilirken, "Tarihi bir görev üstlenme heyecanı yaşamaktayız" denildi.

172 ülkeden toplamda 30 bin insanda deneneceği belirtilen potansiyel aşının adaylar arasında en iyi olarak kabul edildiği belirtilirken, gönüllü kabul ve kayırlarının hemen olacağı, aşı çalışmasının 10 Eylül 2020 itibariyle başlayacağı belirtildi.

Dekanlığa gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Almanya orijinli bir biyoteknoloji tamam (BioNTech)'nın geliştirdiği Sars-CoV 2 Hastalığı (Covid-19) aşısı için Pfizer ile iyileştirme, üretim ve pazarlama ortaklığı yapılmıştır. Faz 1 ve 2 çalışmalarında 7000 kişide denenmiş, ve başarılı bulunmuştur. (Pfizer)'in desteklediği Faz 3 çalışması için ABD, Almanya ve Türkiye seçilmiştir. Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalının da içinde olduğu Türkiye'den 9 merkez seçilmiştir. Ülkemizde 1000'e yakın gönüllü üzerinde yürütülecek çalışmada Sağlık Bakanlığı ve Etik Kurul onayları tamamlanmış olup, gönüllü kabul ve kayıtları hemen, 10 Eylül 2020'de ise aşılama çalışmaları başlatılacaktır. Aşılama Eylül sonu diğer ülkelerle birlikle sonlandırılacak ve sonrasında piyasaya sürülecektir.

Dünyanın bir an önce Covid aşısına kavuşma beklentisi içinde olması gönüllü alımı ve aşılama sürecinin çok hızlı tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma duyurumuzu Üniversitemiz ve Tıp Fakültesi web sayfalarımızdan (protokol sadece bu şekilde ve/veya poster, broşür ile duyuruya izin vermektedir) yaparak aşı gelmeden gönüllü alımını bitirmemiz gerekmektedir. Fakültemiz ve üniversitemiz personelleri ile yakınları dahil gönüllü başvurulan kabul edilecektir. Plesebo kontrollü kör çalışma olduğu için gönüllülerin yansı aşılanmamış olacaktır.

Bu mRNA aşısının, Covid aşı adayları içinde en iyisi olarak kabul edilmesi ve bugüne kadar Türkiyeye verilen ilk Faz 3 aşı çalışması olması nedeniyle tarihi bir görev üstlenmenin heyecanını taşımaktayız. İsteklilerin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına başvurmaları gerekmektedir."