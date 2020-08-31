RFPİ Başkanı Dmitriyev: ABD ve İngiltere, Kovid-19 aşısının tescilinde Rusya örneğini uygulamak istiyor

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD ve İngiltere'nin Rusya örneğini esas alarak Kovid-19 aşısı için hızlandırılmış tescil prosedürünü uygulama niyetinde olduklarını belirtti.

Basına açıklamalarda bulunan Dmitriyev, ABD ve İngiltere hükümetlerinin Kovid-19 aşılarının tescilinde Rusya'nın dünyada ilk tescil edilen Sputnik V aşısında yaptığı gibi hızlandırılmış prosedürü uygulamak istediğini ifade etti.

Dmitriyev, "Daha kısa süre önce ABD ve İngiltere, Rusya'ya dünyadaki ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi tescil ettiği için saldırgan eleştiriler yöneltti ancak aradan birkaç hafta geçtikten sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiliz aşısının hızlandırılmış prosedürle tescil edilebileceğini belirtti. Bundan iki gün sonra da ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, aynen Rusya'nın yaptığı gibi klinik testlerin 3. aşaması tamamlanmadan aşıyı tescil edebileceklerini söyledi" dedi.

Dmitriyev, "Partnerlerimizin vatandaşlarının güvenliğini sağlama amacını anlıyoruz ve koronavirüse karşı en etkili ve güvenli ilaçların en kısa sürede onaylanması için tam teşekküllü destek ve danışmanlık sunmaya hazırız" diye devam etti.

Rusya'nın başarıları karşısında şok olan Batı dünyasının inkar, öfke, depresyon ve en nihayetinde kabul etme olmak üzere kaçınılmaz dört aşamadan geçmiş olması gerektiğini kaydeden Dmitriyev, "Son açıklamalar, bazı Batılı partnerlerimizin depresyon aşamasını geçtiğini ve Rus yaklaşımının en doğrusu olduğunu kabul etme aşamasına geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.