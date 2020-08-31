Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısının büyük partiler halindeki teslimatları eylülde başlayacak

Rusya'nın uzak doğusundaki İrkutsk Bölgesi'nde görev yapan doktorlarla görüşen Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının teslimat ve uygulama aşamalarına ilişkin bilgi verdi.

Muraşko, "Büyük partiler halindeki ilk teslimatlar eylülde başlayacak. Şu anda tescil öncesi gözlemlere yönelik gruplar oluşturuluyor, halihazırda 2 bin 500'den fazla kişi seçildi ve toplam 40 bin kişi olacak" dedi.

Birkaç aşının daha tescil aşamasında bulunduğunun altını çizen Muraşko, ekim-aralık döneminde en yüksek üretim kapasitesine ulaşacaklarını kaydetti.

Muraşko, aşıların ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenler için teslim edileceğini ve aşılamanın tamamen gönüllülük esasına dayanacağını vurguladı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.