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    DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

    DSÖ uyardı: Kontrolsüz açılmak bir felaket yöntemidir

    Denis Balibouse
    Koronavirüs salgını
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Çocukların okuluna, insanların iş yerine dönmesini istiyoruz ama bunun güvenli bir şekilde yapıldığını görmek istiyoruz. Kontrolsüz açılmak bir felaket yöntemidir" uyarısında bulundu.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkelerin ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları kaldırma çabalarını tam olarak desteklediklerini belirterek, "Çocukların okuluna, insanların iş yerine dönmesini istiyoruz ama bunun güvenli bir şekilde yapıldığını görmek istiyoruz. Kontrolsüz açılmak bir felaket yöntemidir" uyarısında bulundu.

    Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, salgının sekizinci ayında, insanların yorulduğunu ve hayatlarına devam etmek için 'can attığını' vurguladı.

    Ülkelerin toplumlarını ve ekonomilerini yeniden canlandırmak istediğini anladıklarını belirten Ghebreyesus, DSÖ'nün, "ülkelerin ekonomik faaliyetlerini ve toplumlarını açma çabalarını" tam olarak desteklediğini ifade etti.

    Ghebreyesus, okulların açılmasını, insanların işlerine dönmesini istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

    "Ama bunun güvenli bir şekilde yapıldığını görmek istiyoruz. Kontrolsüz açılmak bir felaket yöntemidir. Aynı zamanda, hiçbir ülke pandemi sona ermiş gibi davranamaz. Gerçek şu ki, bu koronavirüs kolayca yayılıyor, her yaştan insan için ölümcül olabilir. Ülkeler açılma konusunda ciddiyse, bulaşmayı bastırma ve hayat kurtarma konusunda da ciddi olmak zorundadır. Bu imkansız bir denge gibi görünebilir ama öyle değil. Yapılabilir ve yapılmıştır."

    105 ülkede yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı

    Kovid-19 salgınından sadece okul ve işletmelerin olumsuz etkilenmediğinin altını çizen Ghebreyesus, tüm ülkelerde sağlık sisteminin aşırı baskı altında olduğuna ve diğer hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin gerçek etkisinin henüz görülmediğine işaret etti.

    Ghebreyesus, "DSÖnün bugün yayımladığı ve 105 ülkede yapılan bir araştırma, ülkelerin yüzde 90'ında sağlık hizmetlerinde aksama yaşandığını gösteriyor. En çok düşük ve orta gelirli ülkeler etkilendi" bilgisini paylaştı.

    Araştırmanın, rutin aşılama, kanser teşhisi ve tedavisi, ruh sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıkların teşhis ve tedavisi gibi sağlık hizmetlerinde yüzde 70 aksama olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Ghebreyesus, DSÖ'nün temel sağlık hizmetlerinin devamı için ülkelerle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

    Ülkelere ve bireylere 4 kritik tavsiye

    Ülkelerin, toplulukların ve bireylerin, ekonomik ve sosyal faaliyetlerdeki kısıtlamaların kaldırılması için 4 "kritik" tavsiyede bulunan Ghebreyesus, bunları, toplu faaliyetlerin durdurulması, savunmasız grupların (yaşlılar ve hastalar) korunarak ölümlerin azaltılması, insanların kendilerini ve başkalarını korumak için kişisel tedbirler alması ve test, izolasyon, karantina, tedavi ve filyasyon ilkelerine riayet edilmesi şeklinde sıraladı.

    Ghebreyesus, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Kovid-19 salgını için çok uluslu aşı çalışması COVAX'a 400 milyon euro katkı sağlayacağını duyurmasına teşekkür ederek, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de söylediği gibi küresel iş birliği, küresel bir pandeminin üstesinden gelmenin tek yoludur" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    pandemi, Koronavirüs, Uyarı, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), DSÖ
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