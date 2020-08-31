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    People wearing face masks walk along a boulevard in Barcelona, Spain

    İspanya'da rekor artış: Hafta sonu 23 bin 572 vaka sayısı

    © AP Photo / Emilio Morenatti
    Koronavirüs salgını
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    İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 23 bin 572 artış olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Bu veriler, rahat bir şekilde uyumamıza izin vermiyor' ifadesi yer aldı.

    İspanya'da Sağlık Bakanlığı cuma gününden bu yana İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayılarında 23 bin 572 artış yaşandığını, artışın en fazla görüldüğü bölgelerin Madrid, Bask, Katalonya, Kanarya Adaları ve Endülüs olduğunu açıkladı.

    Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da toplam vaka sayısı 462 bin 858 olarak güncellendi.

    Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 141 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 29 bin 974'e ulaştı.

    'Bu veriler, rahat bir şekilde uyumamıza izin vermiyor'

    Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı mücadeleyi yürüten komisyonun başkanlığını yapan Fernando Simon, son verilere ilişkin basına yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

    "Ağustos ayının ağzımızda acı bir tat bıraktığını söylemek lazım. Temmuza göre ağustosta test sayısını neredeyse iki kat artırdık. Yeni önlemler alındı. Ama vaka sayılarında büyük bir artış gördük. Böyle bir artışın daha ileride olabileceği beklenebilirdi. Bu veriler, rahat bir şekilde uyumamıza izin vermiyor
    Salgında, yıkıcı olmayan ama iyi de olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Sağlık sistemi düzgün çalışsa da vakalardaki artış sorun yaratmaya başladı. Hastanelerde hasta kabulde bazı noktalarda yoğunluk var."

    Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'un ülkedeki etkilerini değerlendirdiği bir konferansta yaptığı konuşmada, "Yüzyılımızın en büyük meydan okumasına karşı birlik olmaya ihtiyacımız var" dedi.

    Etiketler:
    vaka sayısı, vaka, Kovid-19, İspanya
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