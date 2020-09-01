Kayseri'de bir hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından hemşire Şenay Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın yüksek riskle çalıştığı şu dönemde Kovid-19 bizim bağrımızı da yaktı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim seni gül bahçelerinde, cennetin en güzel yerlerinde ağırlasın. Biz hakkımızı helal ettik, sen de hakkını helal eyle güzel kardeşimiz. Nurlar içinde uyu. Ebedî yurdunda Rabbim seni şehitler makamında ağırlasın inşallah" dedi.

#Ölüyoruz



Her gün bir sağlık emekçisinin vefat haberini alıyoruz!



Kayseri Develi Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz.



Sizleri unutmayacağız! pic.twitter.com/k4hPclzZyV — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) August 31, 2020

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