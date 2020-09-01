Kanada, koronavirüs aşısı için Johnson&Johnson ve Novavax ile anlaşma imzaladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kovid-19 aşısı üzerinde çalışan Johnson&Johnson ve Novavax şirketleri ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke aşıya hızlı bir şekilde ulaşmak amacı ile anlaşmalar yapıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada Kovid-19 için potansiyel aşı üzerine çalışan 'Johnson&Johnson' ve 'Novavax' şirketleriyle ortaklık kurduklarını ve anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Trudeau, geçen günlerde de 'Pfizer Canada' ve 'Moderna' ile yine potansiyel aşı üzerine bir anlaşma imzalamıştı. Yapılan yeni anlaşmalarla birlikte Kanada’ya 2021'e kadar en az 88 milyon doz aşının ulaşması bekleniyor.

Başbakan Trudeau, açıklamasında "En son yapılan aşı testleri umut verici sonuçlar gösteriyor. Bu nedenle bu potansiyel aşılardan birinin başarılı olması durumunda Kanada ve Kanadalıların ihtiyaç duydukları dozlara erişebilmelerini elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trudeau, ayrıca çalışmaları hızlandırmak adına Montreal'de bulunan Ulusal Araştırma Konseyi'ndeki biyo-üretim tesisini genişletmek için 126 milyon dolar harcayacaklarını aktardı.

Uzmanlar, aşıların klinik deneylerinin ikinci ve üçüncü aşamalarda olduğunu ve Sağlık Bakanlığı tarafından güvenli kabul edilene kadar resmi olarak hiçbir aşının satın alınmayacağını açıkladı.