Prof. Dr. Ceyhan: Kulüpler yanlış yapıyor, arka arkaya hemen test yapmak doğru değil

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, spor kulüplerinin yanlış yaptığını belirterek, "Pozitif çıkan vakalardan sonra, arka arkaya hemen test yapmak doğru değil" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, doğru olanın hastaların akciğer ve kalp kontrollerinin daha sık yapılması olduğunu vurguladı.

Sözcü yazarı Ercan Taner, bugünkü köşesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile gerçekleştirdiği röportajı aktardı.

Ercan Taner'in, Prof. Ceyhan ile gerçekleştirdiği röportaj şöyle:

Hocam salgın durmuyor, yaş farkı değişti mi?

Sağlıklı görünen gençler ve çocuklar da çok fazla hastalanmaya başladı. Genç nesil ve çocuk hastaların arasında da kayıpların sayısı çok artmaya başladı.

Peki sporcular bu hastalığa yakalandıktan sonra araştırmalar sizlere neler söylüyor?

Belirtisi olmayan vakalarda dahi, hastalıktan 14 gün sonra çekilen akciğer tomografilerinde, yüzde 20 bozukluk ortaya çıkıyor.

'Sporculara ne yapacağını henüz öğrenemedik ama rakam kritik'

Peki hasar kalıcı mı?

Bunu dünya olarak bilmiyoruz. İlerleyen yıllarda sporculara ne yapacağını henüz öğrenemedik. Ama rakam kritik. Bu durum geçer mi, kalır mı bunu göreceğiz. Mesela futbolcular, hastalık geçtikten sonra, sahaya dönüp top oynamaya devam ediyor. Bu ileride bir sıkıntı yaratır mı bilmiyoruz.

‘Yüzde 15 ortalamasında kalbe zarar verdiğini öğrendik’

Başka neler yapıyor bu hastalık?

© DHA / Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgın kontrolden çıktı

'Ne kadar kuvvetli ve genç olsanız da, Kovid-19 bunu önemsemiyor'

‘Futbolcular gençtir, onlara bir şey olmaz’ düşüncesi yanlış o zaman?

Kesinlikle doğru. Bu öyle bir hastalık ki, herkesi sarsabilir. Ne kadar kuvvetli ve genç olsanız da, Kovid-19 bunu önemsemiyor.

Hocam; eklemek istediğiniz başka husus var mı?

Var. Mesela, Galatasaray'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ertesi gün tekrar test yapılmış ve sonuç negatife dönmüş. Vaka pozitif çıktıktan sonra ve buna eminseniz, hasta 14 gün karantinaya girmek zorunda. Pozitif çıkan vakalardan sonra, arka arkaya hemen test yapmak doğru değil. Anladığım kadarıyla bu, rutin bir işlem haline gelmiş. Bütün kulüpler bunu yapıyor. Pozitif çıkan bir testin arkasından üst üste test yapmanın anlamı yok. Doğru olan, hastaların akciğer ve kalp kontrollerini daha sık yapmak.