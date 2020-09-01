İngiltere'den pandemi sürecinde işe gidemeyenlere verilen maaş desteğinde kesinti

İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında işe gidemeyecek olan çalışanlara maaş desteği verileceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda yüzde 80 oranında verilen desteğin ilk ödemesi mayıs ayında, yüzde 75 oranında verilen ikinci ödeme ise ağustos ayı içinde yapılmıştı.

Hükümetten yapılan son açıklamada ödenen maaşların yüzde 70'inin devlet tarafından karşılanacağı, yüzde 10'luk kısmın ise işverenler tarafından ödeneceği duyuruldu.

Açıklamada, yapılan ödemelerin üst limitinin 2 bin 500 sterlinden 2 bin 187 sterline çekileceği belirtildi.

Aynı zamanda İngiliz hükümeti, ekim ayında ise ücretli izin ödemelerindeki devlet payını yüzde 60'ına çekerek üst limiti 1875 sterline indirmeyi planlıyor.