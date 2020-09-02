Brezilya'da koronavirüs vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 659 Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 950 bin 931'e çıktığı kaydedildi.

Son bir günde 1215 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, toplam ölü sayısının da 122 bin 596'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Salgının başında tedbirleri gevşek tutan Brezilya, ABD'den sonra Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.