İtalyan Bakan: AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı yıl sonunda piyasada olabilir

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada, İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca'nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının ilk örneklerinin 2020'nin sonunda piyasada olabileceğini söyledi.

Speranza, "Potansiyel ve olası bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa, 2020'nin sonunda zaten hazır olacaktır" Dedi.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı alımı için ilk sözleşmenin merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca ile imzalandığını açıkladı.