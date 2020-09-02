Rusya: Sputnik V’nin geliştiricileri DSÖ’ye aşı hakkındaki bilgileri vermeye hazır

Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricilerinin DSÖ’nün ilgili birimlerine aşı ile ilgili gerekli tüm bilgileri sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricilerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ilgili birimlerine aşı ile ilgili gerekli tüm bilgileri sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Rus daimi temsilciliğinin aşı konusunda Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve DSÖ’nün ilgili birimleri arasında temas kurulmasına yardım ettiğine dikkat çeken Gatilov, şunları söyledi:

“Bilim insanlarımız, uzmanlarımız aşı ile ilgili gerekli tüm bilgileri, özellikle de klinik test verilerini sağlamaya hazır. Çalışanlarımız, uzmanlarımız yeterlilik konusunda DSÖ Sekreterliğinin profil birimi ile yakın temas halinde çalışıyor.”

Cenevre temsilcisi, bu şekildeki koordinasyonun aşının üretimine diğer ülkelerin de katılmasına imkan tanıyacağını ve büyük miktarda üretim için gerekli yatırımları sağlayacağını vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtlayan Gatilov, “Birleşmiş Milletler’in (BM) herhangi bir uzman kuruluşu gibi Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin de bu sorunun çözümü için devrede olmasına rağmen doğrudan aşı konusunda Kızılhaç ile görüşmeler yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Moskova’nın Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ek finansal yardımın sağlanması konusunun görüşüldüğünü belirten Gatilov, “Şu anda özellikle Kızılhaç bütçesine, düzenli yıllık ödemelere ek olarak yaklaşık 500 bin İsviçre frangının aktarılması üzerinde çalışılıyor. Bu rakam pandemi ile mücadele için harcanacak” vurgusunu yaptı.