Japonya'da Kovid-19 aşısının tüm ülkeye ücretsiz olarak sağlanması planlanıyor

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için tüm vatandaşlara ücretsiz aşı sağlamayı planlıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 26 milyon kişiye bulaşarak 900 bine yakın can kaybına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Japonya'da hükümeti yeniden harekete geçirdi.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vaka sayısını minimize ederek olası can kayıplarını önlemeyi amaçlayan hükümet, Kovid-19 aşısını tüm ülke vatandaşlarına ücretsiz olarak sağlamayı planlıyor.

Değerlendirme aşamasında olan plana göre ilk olarak sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların yararlanacağı uygulama kapsamında aşılama süreci yerel otoriteler tarafından yürütülecek.

'Üzerinde çalışıyoruz'

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, hükümetin aşı uygulaması süreci için gerekli sistemin nasıl oluşturulacağı konusunda istişareyi sürdürdüğünü belirtti.

Kato, potansiyel aşıların niteliği ve yürütülen tartışmalara bağlı olarak sürecin mali boyutu konusunda bir sonuca varacaklarını da sözlerine ekledi.

Abe sinyalini vermişti

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, geçen hafta yaptığı açıklamada öldürücü Kovid-19 virüsüne karşı alınan önlemlerin parçası olarak 2021'in ilk yarısına kadar tüm vatandaşlara aşı sağlama hedefini dile getirmişti.

Ücretsiz aşı uygulamasının hayata geçmesi halinde maliyetin bu yıl ve 2021 yılı bütçesinden karşılanması bekleniyor.