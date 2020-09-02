Rusya ve Hindistan, Sputnik V üretimi konusunda anlaştı

Dmitriyev, Hint NDTV televizyonuna açıklamasında, “Hint uzmanlar, Rus aşının neler yapabildiğini gördü. Yılda 300 milyon dozdan fazla Rus aşısı üretmek için Hintli şirketlerle üretim anlaşması imzaladık” ifadesini kullandı.

Hindistan’ın, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili tüm sorularına yanıt verdiklerini söyleyen Dmitriyev, “Hintli bilim adamlarından güçlü destek alıyoruz. Hindistan ile çok iyi çalışıyoruz. Hindistan’ın, dünyanın her yerinden aşı tedarikinin mükemmel bir merkezi olabileceğine inanıyoruz. Onların tüm sorularını yanıtladık. Araştırma sonuçları ile ilgili soruları vardı, araştırmayla ilgili bu hafta Batı’nın büyük yayınlarından birinde yazı çıkacak. Tescil sonrası araştırmalarla ilgili soru vardı. Bu hafta içinde, Rusya’da 40 binden fazla tescil sonrası araştırmaya başladık” dedi.

Farklı ülkelerden 1 milyardan fazla aşı dozu siparişi aldıklarını kaydeden Dmitriyev, “Aşıyı, Hindistan ile birlikte üretirsek dünyanın tüm kilit ülkelerine tedarik edebileceğimize inanıyoruz. Bu, kanıtlanmış ve güvenli bir insan adenovirüs teknolojisidir ve biz farklı ülkelerden 1 milyardan fazla doz için başvuru aldık. Daha önce söylediğim gibi, Hindistan’da yılda 300 milyondan fazla üretebileceğimize inanıyoruz” diye ekledi.