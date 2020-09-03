İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 120 bini geçti

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 3 bin 342 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 120 bini geçtiğini bildirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 342 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 121 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.

Son bir günde 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, toplam ölü sayısının da 969'a çıktığı belirtildi.

Bununla birlikte açıklamada, 423 hastanın durumunun kritik olduğu, 125'inin de solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi ve şimdiye dek 97 bin 234 hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

İsrail hükümeti, 30 Ağustos'ta 6 Eylül'de sona erecek olan olağanüstü hali iki ay daha uzatma yönünde karar almıştı.