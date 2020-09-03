Vali Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.
Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok" değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor!— Vasip Şahin (@vasipsahin) September 3, 2020
Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün.
Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok! pic.twitter.com/VV9DpicTKP
Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" demişti.
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