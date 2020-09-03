Vali Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

Ankara Valisi Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor!

Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün.

Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok! pic.twitter.com/VV9DpicTKP — Vasip Şahin (@vasipsahin) September 3, 2020

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Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" demişti.