Prof. Dr. Cankurtaran: Ankara Vuhan oldu, sokağa çıkma yasağı gelmeli

Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, kişisel sosyal medya hesabından, "Ankara, Vuhan oldu" diyerek, 14 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısında bulundu.

'Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış'

Prof. Cankurtaran, " Ankara, Vuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğunbakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğunbakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış" ifadelerini kullandı.

Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğunbakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğunbakımlar pandemi için açılmalı. Halkın insiyatifine bırakmak yanlış. #ankara #COVID19 #COVID — Prof.Dr.Mustafa Cankurtaran (@mustafacankur73) September 2, 2020

​

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" demişti.