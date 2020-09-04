Rusya, öncelikle kimlere Kovid-19 aşısı yapılacağını açıkladı

Kovid-19'un tedavisiyle ilgili geçici tavsiyelerin 8. versiyonunu yayınlayan Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının öncelikle kimlere yapılacağını açıkladı.

Bakanlığın yayınladığı listeye göre Rusya'da Kovid-19 aşısı vurulması planlanan öncelikli grup içinde sağlık kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, eğitim kurumlarında çalışanlar, polisler, toplu taşıma görevlileri, ticaretle uğraşan kişiler, sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar, hizmet sektöründe çalışanlar, öğrenciler ve askerlik görevini yapacak kişiler yer aldı.

Bakanlık, Kovid-19 hastası olmayanların ve dolayısıyla koronavirüs antikoru bulunmayan kişilerin aşı olabileceğini belirtti.

'Aşı 2 aşama halinde vurulacak'

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının 3 hafta arayla 2 aşama halinde uygulanacağının altını çizdi.

Açıklamada, "Aşılama iki aşamada gerçekleştirilir. İlk olarak 1. bileşen, 0.5 ml dozunda, 3 hafta sonra 2. bileşen 0,5 ml dozunda enjekte edilir" dendi.

Aşı yapılacak kişinin ateşinin 37 derecenin üzerinde olması halinde aşının vurulmaması gerektiği de belirtildi.