Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 43 bin 773 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam sayının 4 milyon 41 bin 638'e çıktığı bildirildi.

Son bir günde 834 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, toplam ölü sayısının da 124 bin 614'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca şimdiye dek 3 milyon 247 bin 610 Kovid-19 hastasının sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bakanlık, dün de 46 bin 934 vakanın tespit edildiğini ve 1184 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Brezilya, 6 milyondan fazla vakanın bulunduğu ABD'den sonra, Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.