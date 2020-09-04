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    Almanya'nın Köln şehrinde, Avrupa’nın en büyük genelevlerinden biri olan Pascha

    Avrupa'nın en büyük genelevlerinden biri iflas etti: 'Yolun sonuna geldik'

    © AP Photo / Henning Kaiser
    Koronavirüs salgını
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    Almanya'nın Köln şehrinde, Avrupa’nın en büyük genelevlerinden biri olan Pascha adındaki genelev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iflasını açıkladı. Genelev müdürü, "Yolun sonuna geldik" dedi.

    Kovid-19 salgının etkileri tüm dünyayı sarsmaya devam ederken, Almanya’da da salgın kısıtlamaları kapsamında uzun süre kapalı bulunan genelevlerde kriz baş etmeye çalışıyor.

    Köln'ün en çok tanınan simgelerinden biri olan 10 katlı Pascha genelevi, iflas başvurusunda bulundu.

    Yerel Express gazetesine konuşan genelev müdürü Armin Lobscheid "Yolun sonuna geldik" diyerek, salgın kısıtlamaları kapsamında genelevlerin uzun süre kapalı kaldığı dönemde tüm birikiminin harcandığını söyledi.

    'Bunu bu şekilde planlayamayız'

    Eyalet yetkililerin Kovid-19 salgınıyla mücadele yöntemlerini, özellikle de iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik belirsiz tutumlarını eleştiren Lobscheid, “Bunu bu şekilde planlayamayız. Eğer gelecek yılın başında işlerin yeniden başlayabileceği sözü verilmiş olsaydı bankaların desteğiyle iflası önleyebilirdik” dedi.

    'Vergi ödemeden devam edildiği biliniyor'

    Lobscheid, "Herkes yasağa rağmen seks işçiliğin vergi ödemeden ve isimsiz bir şekilde devam ettiğini biliyordu" diye ekledi.

    Masörler ve aşçılar da dahil olmak üzere yaklaşık 60 personeli olan genelevde 120’ye yakın seks işçisi de serbest bir şekilde çalışıyordu. Ancak Köln'ün bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde koronavirüsün yayılmasını engellemek için eyalette seks işçiliği 5 aydan fazla süredir yasaklanmış durumda.

    Sömürü uyarısı

    Seks işçilerini temsil eden kuruluşlar ise, genelevlerin kapatılmasının işçileri gizlice çalışmaya zorlayacağı ve büyük sömürü riskiyle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulunmuştu.

    Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında genelevlerin kapalı olmasını protesto eden seks işçileri, temmuz ayında Köln’de protesto gösterisi gerçekleştirmişti. Göstericiler ellerinde "Artık yeter para kazanmak istiyoruz" yazılı pankartlarla hükümetten genelevlerin açılmasını istemişti.

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    Etiketler:
    Armin Lobscheid, Pascha, Genelev, Seks, Seks işçisi, işçi, Kovid-19, Salgın, Koronavirüs, Almanya
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