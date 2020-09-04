İngiltere'de 7 okulda öğrenciler karantinaya alındı

İngiltere'de okulların yaklaşık yüzde 40'ı önceki gün yeniden öğrencilere kapılarını açtı.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkedeki 7 okulda eğitim gören öğrencilerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.
Yetkililer, İngiltere’nin farklı bölgelerinde öğrencilerin koronavirüse yakalandıkları gerekçesiyle evlerine gönderildiğini ifade etti.
Yetkilier, Greater Manchester, Yorkshire, Leicestershire, Lancashire ve Buckinghamshire'daki ilk ve orta dereceli okulların koronavirüsten etkilendiğini duyurdu.
Öte yandan, İngiltere’nin Marlow bölgesinde yer alan Sir William Borlase'in Dilbilgisi Okulu da Yunanistan’ın Zante adasında düzenlenen bir partiden döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 20 öğrenci nedeniyle okulun eğitime başlayacağı tarihin ertelendiğini duyurdu.
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