DSÖ: 2021 ortasına kadar yaygın bir aşılama beklemiyoruz

Koroanvirüs aşısı için zamanla yarış sürerken Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemediklerini duyurdu.

Pek çok ülke koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşarken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) aşıyla ilgili kritik bir açıklama geldi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, “Önümüzdeki yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi.

Potansiyel aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda titiz testler yürütülmesinin önemine dikkat çeken Harris, “Faz 3 testleri daha uzun sürmeli çünkü aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.