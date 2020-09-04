RDIF Başkanı: Sputnik V aşısı ile artık 40 ülke ilgileniyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V ile 40 ülkenin ilgilendiğini, aşının sevkiyatının kasım ayında başlayabileceğini söyledi.

İnternet üzerinden düzenlenen basın toplantısında Dmitriyev’nden Sputnik V’nin üretiminin yanı sıra Brezilya, Mısır, Hindistan, Özbekistan, Meksika, Arjantin, Vietnam, İsrail ve diğer ülkelere sevkiyatı ile ilgili konuları değerlendirmesi istendi.

Dmitriyev, “Gamaleya Ensitüsü’nün yürüttüğü muazzam çalışmaya bağlı olarak, aşıya yönelik artık 20-30 ülkeden değil, 40 ülkeden ilgi olduğunu görüyoruz. Ayrıca ilgi göstermenin yanı sıra aşıyı satın almakla da ilgileniyorlar, adı geçen bu ülkeler de bunların içinde” dedi.

Dmitriyev, şu anda büyük ölçüde Rusya’daki üretim hacminin başlangıç olarak sadece Rus pazarına hizmet etmesine odaklandıklarını kaydetti.

Dmitriyev, “Bu yıl kasım ayında Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği harika teknoloji sayesinde, Rusya sınırları dışında üretilen aşıların dış pazarlara sevkiyatının yapılabilmesine odaklanmış durumdayız” dedi.