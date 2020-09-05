Gamaleya Merkezi Direktörü Gintsburg: Rusların büyük kısmının Kovid-19’a karşı aşılanması 1 yıla kadar sürebilir

Gintsburg, bugünkü basın brifinginde, “Halihazırda ülkemizin sahip olduğu kapasitelere dayanan ön değerlendirmelere göre, ülke nüfusumuzun büyük kısmını aşılama süreci 7-12 ay sürecek. Elbette kapasitelerimiz çalışmaya ve bu aşıyı üretmeye devam edeceği için sonra canlı aşının yurtdışına ihracatı mümkün olacak” ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’daki aşı üretimin ilk aşamada sadece ülke ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışacağını açıklamıştı. Yurtdışına sadece aşı üretme teknolojilerini ihraç edebileceklerini kaydeden Dmitriyev, başta Hindistan ve Brezilya olmak üzere bir dizi ülkede üretimin başlatılması yönünde görüşmelerin devam ettiğini bildirmişti.

‘Sputnik V’nin kazandırdığı bağışıklık en az 2 yıl sürecek’

Geliştirdikleri aşılama planı sayesinde aşı yapıldıktan hemen sonra yüksek bir koruyucu etki oluşmasının yanı sıra, bu etkinin çok uzun süreceğini dile getiren Gintsburg, “Aynı platform temelinde geliştirilen Ebola aşısında olduğu gibi, Sputnik V’in koruma etkisinin de hemen fark edileceğini ve en az 2 yıl süreceğini iddia edebiliriz” ifadesini kullandı.

Rusya’da geliştirilen ve Sputnik V adını alan Kovid-19 aşısının 21 gün arayla iki kez yapıldığını hatırlatan Gintsburg, yüzde 100’lük bağışıklık tepkisi sağlamak amacıyla, iki aşıda vücuda Kovid-19 proteinini ulaştıran farklı ‘virüs-konteynerlerinin’ kullanıldığını belirterek, “Tam da bu plan sayesinde uzun süreli koruma sağlanıyor” dedi.

Gintsburg ayrıca halihazırda gönüllülerde gözlemlenen bağışıklık tepkisinin, hayal edilebilecek her Kovid-19 dozuna karşı koyacak güçte olduğunu da sözlerine ekledi.