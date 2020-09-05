Fransa'da 22 okulda koronavirüs alarmı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının arttığı Fransa'da salı günü yaklaşık 12 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, yaptığı açıklamada ülkedeki toplam 22 okul ve 130 civarında sınıfın Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine kapatıldığını duyurdu.

Blanquer, kapatılan okullardan 10'unun Fransa'nın yönetiminde Hint okyanusunda bir ada olan La Reunion'da olduğu dile getirdi.

"Fransa ana karasında şu anda toplamda 60 binden fazla okulun 12'si kapatıldı ki bu küçük bir sayı" diyen Blanquer, "La Reunion'da da 10 okul kapatıldı ve bununla birlikte toplam 22 yapıyor" diye konuştu.

Blanquer, prosedürlere göre bir okulun üçten fazla vaka bildirmesi durumunda geçici olarak kapatıldığını ifade etti. Okullarda derslerin ilk haftasının görece iyi geçtiğini belirten Blanquer, "Her zaman bazı aksaklıklar olsa da oldukça iyi bir hafta oldu. Zorluklara ve endişelere rağmen 12 milyonu aşkın öğrenci okula döndü ve bu beni mutlu ediyor" dedi.

Öte yandan Fransa'da dün 7 bin 157 yeni vak'a tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 300 bin 181'e ulaşmıştı. Ülkede virüs nedeniyle toplam ölü sayısı ise 30 bin 706 olarak açıklanmıştı.